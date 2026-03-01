Россиян призвали отказаться от попыток покинуть ОАЭ по суше

Генконсульство России в Дубае призвало россиян отказаться от попыток покинуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по суше. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

© Lenta.ru

Отмечается, что сухопутные пограничные переходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно.

«Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае. Отслеживайте указания официальных представительств МИД России в указанных странах», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что авиарейсы на данный момент невозможны из-за закрытого в ОАЭ и соседних странах неба.

Ранее 1 марта сообщалось, что иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, эвакуация из воздушной гавани попала на видео.

В феврале МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ сохраняют за собой законное право реагировать на нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.