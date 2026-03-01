В AZUR air объяснили причину многочасовых задержек рейсов

На фоне драматичной ситуации на Ближнем Востоке проблемы с вылетами возникли и у туристов на других направлениях. В редакцию продолжают поступать обращения о задержках рейсов AZUR air.

© tourdom.ru

«Рейс Красноярск – Пхукет ZF 2971 задержали на 45 часов! По плану был в 02:30 28 февраля, сейчас стоит на 23:30 1 марта», – пишет один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Он обратил внимание, что самолет, который должен был выполнить этот рейс, все еще находится на острове Фукуок:

«Самолет B-767-300 стоит во Вьетнаме уже 3 дня. Что с ним?»

Еще один сигнал касается рейса ZF 2801 Москва – Утапао.

«Мои туристы с 28 февраля не могут вылететь в Паттайю. Рейс сначала перенесли на 07:20 1 марта, потом на 23:40 и затем на 07:20 понедельника, 2 марта. Сейчас уже время стоит 10 утра. Полетит ли вообще? Туристы в шоке!» – пишет турагент.

Редакция получила разъяснения у авиакомпании. В пресс-службе уточнили, что красноярцев с ZF 2971 планируют отправить на Пхукет 2 марта в 00:55 по местному времени. Московский рейс ZF 2801 выполнят, как и обещано ранее, в 10 утра понедельника. Туроператоров оповестили о корректировках, чтобы они успели предупредить туристов. Пассажирам, которые приехали в аэропорты к первоначальному времени, предоставили размещение в гостинице.

«Корректировки потребовались в связи с неисправностью ВС, которое вернулось в аэропорт вылета на Фукуоке. Это оперативные изменения плана полетов, необходимые для восстановления расписания на ближайшие время в кратчайшие сроки. Совместно с туроператорами проводится работа по дополнительным изменениям полётной программы. Просим пассажиров оставаться на связи с туроператорами», – сообщили в AZUR air..

В авиакомпании подтвердили, что Boeing 767 все еще остается на Фукуоке:

«Пока он находится там, о сроках его возвращения в строй говорить преждевременно».

О проблеме с этим самолетом «ТурДому» стало известно в пятницу вечером. Вскоре после взлета с Фукуока командир воздушного судна принял решение о возвращении. При этом пассажиры слышали хлопки. Вчера мы сообщали, что Ространснадзор инициировал внеплановую проверку AZUR air.

Некоторые туристы с задержанных рейсов признаются, что настроения отдыхать у них уже нет.