Туристы в ОАЭ и Катаре жалуются на нехватку отелей

Российские туристы сообщают RT о нехватке мест в отелях ОАЭ и Катара.

© РИА Новости

Анжелика, которая должна была вылететь из Абу-Даби накануне, рассказала, что не может продлить проживание из-за высокой стоимости. Ей удалось забронировать единственный свободный номер в пятизвёздочном отеле, но финансов на дальнейшее размещение нет.

Похожая ситуация в Дубае и Катаре. Так, например, Виктория сообщила, что её отец застрял в Дохе по пути из Индонезии в Москву. Пассажиров разместили на парковке из-за угрозы атак дронов

«Сейчас перевозят в другой отель, но там тоже нет мест. Авиакомпания Qatar Airways не отвечает никому, информации никакой нет», — цитирует её Telegram-канал RT.

Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке несколько тысяч россиян не могут вернуться домой. По оценкам АТОР, в странах региона остаются от 6 до 8 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменяет на 1 марта все рейсы, связанные с Дубаем и Абу-Даби.

Это произошло на фоне сообщений о том, что несколько взрывов прогремело в ОАЭ.

В Генконсульстве России в Дубае заявили, что им не поступало данных о погибших или пострадавших россиянах в результате последних событий в регионе.