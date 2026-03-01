До которого числа продлится запрет на полеты над Ираном

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым до 11:30 мск 3 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. Чем объясняются такие сроки, не уточняется.

© РИА Новости

Международные авиационные организации, такие как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), публикуют свои оценки рисков для полетов в регионе и указывают, что ограничения действуют до 3 марта, но могут быть пересмотрены. Речь идет о воздушном пространстве не только Ирана, но и Бахрейна, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Большинство регуляторов ориентируется на текущие данные о безопасности полетов, включая работу систем противовоздушной обороны, риск попадания средств ПВО или ракет на гражданские маршруты и прочие факторы.

Обычно уведомления о закрытии воздушного пространства публикуются через международные системы (NOTAM) на конкретный период, который затем может корректироваться в зависимости от развития событий. Такие сроки часто зависят от динамики угрозы, пока авиационные регуляторы и военные не подтвердят, что зона больше не представляет опасности для гражданских судов.