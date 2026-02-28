Туристы из России застряли на острове в Индийском океане

Российские туристы не могут вылететь с острова Маврикий в Индийском океане из-за того, что в ОАЭ закрыли воздушное пространство. Туда они должны были отправиться рейсом Emirates EK702 и сделать пересадку, но лайнер так и не прибыл. Когда их вывезут, непонятно, но уже точно не сегодня. Пассажирам сказали, что их поселят в отеле до тех пор, пока ситуация не прояснится. Судя по видео в телеграм-канале Mash, в аэропорту скопилась огромная очередь. Сколько там россиян, неизвестно, но говорят, что десятки.

© tourdom.ru

Как писал ранее «ТурДом», аэропорты Дубай (DXB) и Аль-Мактум (DWC) прекратили прием и отправку лайнеров на неопределенный срок. Авиакомпании Etihad и Air Arabia объявили о временной приостановке полетов. Решения перевозчиков застали врасплох российских туристов, часть из которых находятся в Абу-Даби и Шардже транзитом.

Российские перевозчики «Аэрофлот», «Победа» и S7 отменили запланированные на 28 февраля рейсы в Дубай, Абу-Даби и обратно. Военная эскалация между Ираном и Израилем отразилась и на морских путешествиях. Компания MSC Cruises отменила круиз, который должен был стартовать сегодня из Дубая. Пассажиров, купивших турпакет с перелетом у туроператора PAC Group, расселят в отелях, где они будут ждать вылета.