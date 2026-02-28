Круизы в Персидском заливе приостановлены из-за ситуации в регионе

Компания MSC Cruises временно остановила круизную программу в Персидском заливе, в частности приостановлен лайнер MSC Euribia, выполнявший маршруты в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Компания MSC Cruises сообщила о приостановке круизной программы в регионе. Речь идет о лайнере MSC Euribia, выполняющем маршруты в Персидском заливе. Официальный представитель MSC Cruises в России – компания PAC Group – опубликовала порядок действий для туристов. <…> Туристы, прибывшие в Дубай 28 февраля 2026, размещаются на борту MSC Euribia. В настоящее время судно остаeтся в порту Дубая. Посадка в Дохе, запланированная на 1 марта 2026, отменена – лайнер не следует по данному маршруту. Туристов просят не направляться в Доху, даже если появится техническая возможность вылета», – говорится в публикации.

В ассоциации уточнили, что для туристов, приобретших пакетный тур с авиаперелeтом от PAC Group, будет организовано размещение в отеле до момента вылета. Пассажирам с самостоятельно оформленными авиабилетами окажут содействие в поиске размещения, однако проживание оплачивается гостями самостоятельно.

В АТОР напомнили, что в Персидском заливе в этом сезоне работают еще три лайнера с российскими туристами – Celestyal Journey и Celestyal Discovery (Celestyal Cruises), а также Aroya (Саудовская Аравия). По данным морских радаров, эти суда находятся в портах Дубая и Дохи. Информация по их программам уточняется.

«Информация от круизной компании относительно изменения маршрутов, компенсаций и альтернативных дат находится в стадии согласования. Официальные комментарии ожидаются ориентировочно на следующей неделе», – добавили в АТОР.

Для экстренной связи работает круглосуточная служба поддержки PAC 24 по телефонам: 8(495) 933-09-58; 8(903) 272-44-88.