Турагентства РФ пообещали бесплатную эвакуацию своим клиентам

Российские туристы, которые приобрели организованные туры в ОАЭ через отечественные агентства, будут эвакуированы на родину бесплатно, как только авиасообщение будет восстановлено. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Те туристы, которые организованно купили путевки в турагентствах, этим туристам мы предоставляем сейчас бесплатное жилье, гостиницы, бесплатное трехразовое питание и авиабилеты. У них будет бесплатный вывоз, как только откроют небо», – цитирует Алексана Мкртчяна ТАСС.

По его словам, туроператоры взяли на себя обязательства по размещению и питанию своих клиентов на время вынужденного ожидания. Однако путешественникам, самостоятельно бронировавшим отели (например, через зарубежные сервисы вроде Booking) и покупавшим билеты у иностранных перевозчиков, придется решать проблемы с возвращением за свой счет.

«Кто на Booking забронировал страну для отдыха, им придется, конечно, тяжело. Придется самим платить за гостиницу, за авиабилеты, если их рейсы отменены. Как добираться домой, думай-гадай сам», – отметил вице-президент Альянса турагентств России.

Ситуация осложняется закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока (Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Катар, Бахрейн) на фоне обострения военного конфликта между США, Израилем и Ираном, что вынудило авиакомпании корректировать маршруты и отменять рейсы.

