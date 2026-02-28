«Аэрофлот», «Победа» и S7 отменили рейсы в Арабские Эмираты

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 объявили об отмене запланированных на 28 февраля рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Это связано с закрытием воздушного пространства стран Персидского залива из-за военной эскалации межу Ираном и Израилем.

Отменены все рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Дубай и Абу-Даби. Обратных вылетов тоже не будет. Пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие доступные даты при наличии мест либо оформить вынужденный возврат средств. С 1 марта на этих направлениях начнут работать широкофюзеляжные самолеты большей вместимости. Перевозчик будет принимать дальнейшие решения по корректировке расписания с учетом безопасности полетов.

Лоукостер «Победа» также скорректировал расписание из-за ограничений на использование воздушного пространства Ирана, Ирака и ОАЭ. Отменены рейсы из Москвы в Дубай и обратно DP991, DP771, DP992, DP772, DP793 и DP794. В компании отметили, что дальнейшие изменения возможны в зависимости от развития ситуации.

О корректировке расписания сообщила и авиакомпания S7 Airlines. Отменены рейсы на 28 февраля и 1 марта из Москвы и Новосибирска в Дубай. Пассажиры могут оформить возврат через контактный центр авиакомпании. Обратные рейсы из Дубая задерживаются ориентировочно на 24 часа, точное время вылета будет сообщено дополнительно.

Отдельная проблема с сегодняшним рейсом 5785 Новосибирск – Дубай. Самолет ранее совершил посадку на запасном аэродроме в Карачи. Сейчас пассажиры находятся в стерильной зоне воздушной гавани. Авиакомпания взаимодействует с Посольством России в Пакистане, в аэропорт направлены два представителя дипмиссии для работы с пассажирами. Экипажу будет предоставлен регламентированный отдых в связи с окончанием допустимого рабочего времени. Предварительное время вылета рейса в Новосибирск – 20:30 UTC (01:30 по местному времени Пакистана).