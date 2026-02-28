Туристы рассказали, что творится в Дубае и других эмиратах

В Абу-Даби возле аэропорта слышали и видели взрывы, а в Дубае наблюдаются километровые очереди на выезд из города, передают СМИ сводку нового конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по словам российских туристов, которые сейчас находятся в ОАЭ, поводов для паники нет, во всяком случае пока. Вот свежие отзывы отдыхающих из Дубая:

«Все работает, ничего не закрывается», «Мы сейчас на Марине (популярный туристический район в Дубае. – Ред.). Обстановка спокойная», «Наблюдаем с балкона – небо чистое, народ, авто, туристы – все как обычно. Сирен и т. п. нет. В целом норм», «Люди гуляют, купаются. Вот только паблики других регионов, видимо, больше знают и пишут об эвакуациях и что люди покидают Дубай».

Некоторые туристы, правда, отмечают, что и людей, и автомобилей на улицах сейчас меньше, чем обычно.

Похожая ситуация и в других местах страны.

«Все тихо, я потому и в шоке от новостей. Вообще ими не интересуюсь тут», – передает отдыхающая из Фуджейры.

Подтверждают это и туроператоры.

«Обстановка на курортах, особенно на территории дальних северных эмиратов, абсолютно спокойная, туристы отдыхают на пляжах. Многие больше обеспокоены, когда откроется небо, нежели реально переживают за свою жизнь в связи с ракетными атаками», – рассказал TourDom.ru руководитель компании Space Travel Артур Мурадян.

Согласно последнему официальному сообщению властей ОАЭ, ситуация в стране остается стабильной, соответствующие структуры в круглосуточном режиме отслеживают развитие событий.

Ранее мы написали, что ОАЭ, Катар и Бахрейн объявили о временном закрытии неба в связи с ирано-израильским военным конфликтом.