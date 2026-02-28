Тревел-блогер рассказал о необычных законах США

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и описал законы одного штата словами «нельзя шептать на ухо в церкви». Этим он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Уточняется, что речь идет о штате Делавэр на восточном побережье страны. Его Александр назвал маленьким и тихим.

«Но стоит копнуть законы — и сразу становится понятно: скучно тут только на первый взгляд», — заметил россиянин.

Так, в Делавэре запрещено продавать спиртные напитки в одном магазине с едой.

«Хочешь купить хлеб и бутылку вина? Забудь. Сначала за хлебом, потом в отдельный алкомагазин», — пишет автор блога.

Также в штате нельзя заключать брак ради шутки или розыгрыша, летать над его территорией на самолете без уважительной причины и шептать на ухо в церкви.

В законах можно даже встретить запрет на переодевание в чужую одежду ради обмана, а также ношение накладных усов для сокрытия личности, добавил Александр.

«Закон настолько размытый, что хочется уточнить: а Хеллоуин считается? А если ты надел куртку друга, потому что холодно? А если просто решил сменить стиль?» — сыронизировал тревел-блогер. «Читая все это, понимаешь одну простую вещь: Америка — это не одна страна, а пятьдесят маленьких миров, каждый со своими тараканами, страхами и воспоминаниями о каком-то странном происшествии, которое однажды превратилось в закон», — заключил россиянин.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали на них в суд.