Авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за обострения конфликта

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиаперевозчики по всему миру объявляют о временной приостановке полетов. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто, авиакомпании корректируют расписания и маршруты. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Крупнейшие авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов временно приостановили операции. Etihad Airways отменила рейсы в/из Абу-Даби до 02:00 2 марта. Air Arabia / Air Arabia Abu Dhabi тоже временно приостановили выполнение рейсов из/в ОАЭ.

Qatar Airways объявила о временной приостановке всех рейсов из/в Доху в связи с закрытием воздушного пространства Катара.

Индийские перевозчики также сократили часть запланированных перелетов и продолжают следить за ситуацией.

Российские авиакомпании

"Уральские авиалинии" отменили все рейсы из/в аэропорт Дубай Аль-Мактум (DWC) на 1 марта в связи с продлением ограничений на прием и выпуск судов в аэропортах ОАЭ. Ранее, 28 февраля, рейсы были перенесены, а уже вылетевшие самолеты совершали технические посадки в Минеральных Водах и Ашхабаде.

"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ и соседних стран - часть рейсов в/из Дубая и Абу-Даби отменена.

"Аэрофлот" отменил рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Пассажирам предлагается переоформление на ближайшие даты или вынужденный возврат. В условиях массовых отмен перевозчик разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные воспользовались собственными вариантами размещения.

Перевозчики предлагают пассажирам изменить дату вылета без штрафа (обычно в пределах 5-7 дней от первоначальной даты); оформить вынужденный возврат стоимости билета; в некоторых случаях - возврат в виде кредита для будущих поездок.

Важно: пассажирам всех авиакомпаний рекомендуют заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и проверять условия обмена или возврата билетов на официальных сайтах перевозчиков.

Напомним, воздушное пространство над рядом стран региона (Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн) остается закрытым. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выбирать обходные маршруты через третьи страны. Полеты будут возобновлены после открытия воздушного пространства и подтверждения его безопасности.