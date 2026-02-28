Туристов в Дубае призвали держать при себе паспорт, деньги и телефон

Генконсульство РФ в Дубае обратилось к российским гражданам, находящимся в ОАЭ, – пост вышел в официальном телеграм-канале ведомства. Россиян просят соблюдать разумные меры безопасности и следить за официальными сообщениями властей страны, в частности МВД, а также не распространять непроверенную информацию и слухи.

Туристам, отдыхающим в Эмиратах, рекомендуют быть на связи с туроператором, отправившим их в тур, а также с представителями гостиницы, где они проживают. Те, кто собирается в ближайшее время вылетать из ОАЭ или следует транзитом через аэропорты страны, советуют заранее уточнять информацию о времени отправления рейса у авиакомпании.

В консульстве напомнили, что при себе туристам всегда стоит иметь документ, удостоверяющий личность, мобильный телефон, а также деньги на случай непредвиденных обстоятельств.

«Установите приложение “Помощник за рубежом” и по возможности встаньте на консульский учет», – рекомендуют в телеграм-канале диппредставительства.

Новая информация о ситуации в ОАЭ будет опубликована в оперативном режиме на официальных сайтах генконсульства и МИД РФ. В случае реальной угрозы здоровью россияне могут обращаться на экстренный номер ведомства.

Ранее Посольство РФ в Катаре рекомендовало гражданам России соблюдать осторожность – держаться подальше от военных объектов и по возможности не выходить на улицу.