Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

Российскими авиакомпаниями временно приостановлены полеты в Израиль и Иран, сообщили в Минтрансе России.

© Lenta.ru

В ведомстве отметили, что авиакомпании будут объединяться при необходимости и выполнять рейсы на широкофюзеляжных самолетах.

По словам советника руководителя Росавиации Артема Кореняко, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании заранее предусмотрели обходные маршруты полета. Из-за этого полетное время в страны Персидского залива увеличится.

Утром Израиль совместно с США нанес удары по территории Ирана. Воздушное пространство над страной закрыто.