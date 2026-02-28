Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране

Из‑за закрытия воздушного пространства Ирана авиакомпания Azur Air вносит изменения в маршрут рейсов Москва — Мальдивы — Москва.

По информации компании, предоставленной РИА Новости, это может привести к увеличению продолжительности полёта, а также к появлению дополнительной посадки.

Кроме того, Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний: до 02:59 мск 2 марта при выполнении рейсов в страны Персидского залива необходимо использовать обходные маршруты. При этом перевозчикам следует строго соблюдать меры безопасности и учитывать указания авиационных властей других государств.

Ранее в Пентагоне рассказали, что новая операция США против Ирана называется «Эпическая ярость», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».