Застрявшие на Фукуоке туристы устроили акцию, требуя резервный борт

Десяткам туристов, которые не смогли вчера вечером улететь с Фукуока в Казань из-за поломки самолета (рейс ZF 2620), ночь пришлось провести в аэропорту. Причем получилась она нервной. Не дождавшись ответов от представителей AZUR air, пассажиры устроили шумную акцию: стали кричать и хлопать в ладоши. Спать же некоторым пришлось на скамейках и даже багажных лентах.

© TourDom

Сейчас обстановка разрядилась, и в скором времени туристы должны отправиться на родину.

«Для вылета с Фукуока в Казань задействовали резервное воздушное судно. По состоянию на 11:15 мск идет посадка пассажиров», – рассказал TourDom.ru представитель AZUR air.

Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, прибытие ZF 2620 ожидается в 21:20, притом что по графику самолет должен был прилететь в 05:10. Соответственно, откладывается вылет ZF 2619 из Казани на вьетнамский курорт – с 07:10 на 23:25. «Мы приехали в Казань и торчим в гостинице, вторые сутки продлевая», – поделилась одна из пассажирок.

Тем временем на существенные задержки жалуются пассажиры и других рейсов AZUR air: с Пхукета и Фукуока во Внуково, из Новосибирска на Пхукет.

«В связи с тем, что неисправный самолет пока остается на Фукуоке и решается вопрос о проведении его технического обслуживания, мы оперативно корректируем расписание. Цель – минимизировать задержки по всей маршрутной сети», – прокомментировали в авиакомпании.

Пассажиров туроператоры оповещают о новом времени вылета, а туристам за рубежом продлят проживание в гостиницах.

Ранее мы написали, что рейс ZF 2620 Фукуок – Казань в пятницу вечером после вылета вернулся в аэропорт по технической причине.