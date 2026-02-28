В АТОР оценили угрозу для российских туристов в ОАЭ

Угрозы для туристов из-за удара Ирана по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ нет. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что есть угроза жизни и здоровью, поскольку, зная географию Арабских Эмиратов, до ближайшей базы ехать порядка 3,5 часа. И она настолько удалена от побережья в плане туристических локаций, что никакого риска не будет», — заверил он.

По его словам, что касается закрытия воздушного пространства Ближнего Востока, то это может создать определенные проблемы для туристов.

Ранее российские туристы оказались в эпицентре работы систем противовоздушной обороны в Абу-Даби. Они рассказали, что слышали несколько взрывов. Местные Telegram-каналы заявляют как минимум о двух сбитых воздушных целях.