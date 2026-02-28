Что происходит с туристами в Катаре

Из-за потенциальных ударов по своей территории Катар временно закрыл свое воздушное пространство, аэропорт в Дохе не принимает и не выпускает рейсы. Посольство России призвало туристов, отдыхающих в этой стране, к бдительности. Гражданам рекомендуется воздерживаться от дальних поездок как в черте города, так и за его пределами. Важно неукоснительно следовать официальным указаниям властей Катара (МИД и МВД) и оперативно реагировать на SMS-оповещения от местных мобильных операторов. Дипломаты подчеркивают, что это главный источник достоверных данных.

«Туристам, прибывшим в страну, необходимо поддерживать постоянную связь со своими туроператорами и администрацией отелей. Для транзитных пассажиров и вылетающих из аэропорта Хамад в Дохе действует предупреждение о возможных корректировках в расписании рейсов: не исключены задержки и отмены», – говорится в сообщении.

Ситуация в стране, судя по информации из туристических чатов, пока относительно спокойная, но тревога чувствуется. Хотя не все в курсе, что происходит.

«Сидим на пляже, на всех айфонах сейчас была сирена! Кто знает, что это такое?» – удивляется россиянка. Ей отвечают, что Иран наносит удары, но, мол, не по самому Катару, а по американской военной базе. «Я бы не отменяла рейсы, в Дохе спокойно, никто не будет по центру Дохи тут бомбить, с Катаром конфликта нет», – высказывается одна из туристок. Однако обстановка меняется стремительно: «Уже пишут, что бахнули. В этот раз даже не слышно было, в июне (во время предыдущего конфликта на Ближнем Востоке. – Ред.) грохот был приличный».

Некоторые туристы призывают не зацикливаться на новостях и относиться к происходящему по-философски:

«Главное – верить в лучшее. Как погода вечером? Кофту брать или куртку легкую?»

Ранее мы написали, что Израиль нанес по Ирану «превентивный» удар. После этого Тегеран ответил залпом ракет по американским военным базам.