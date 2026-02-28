Посольство в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну

Российское посольство в Израиле рекомендовало гражданам РФ покинуть страну из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.

© РИА Новости

«Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки», – говорится в сообщении дипмиссии.

Выехать из страны можно через сухопутные погранпереходы. «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно, а «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на пути в Иорданию 28 февраля открыт для пешеходов до 20:00, а для выезда автомобилей – до 19:00. Кроме того, с 1 марта откроется КПП «Алленби» («Король Хусейн»). Во избежание задержек рекомендуется заранее оплачивать пограничные сборы онлайн, а также уточнять актуальный режим работы КПП перед поездкой, поскольку возможны изменения.

Другие пункты пропуска не работают в соответствии с указаниями израильских служб безопасности. Их открытие будет зависеть от дальнейших решений властей, пояснили в посольстве.

Также в дипмиссии рекомендовали россиянам все время находиться поблизости от оборудованных защитных помещений, а если они укрываются внутри, то не покидать их до получения официальных уведомлений.

Кроме того, посольство призывает граждан РФ постоянно отслеживать и строго следовать рекомендациям на ресурсах МИД России и российских загранучреждений в регионе, включая материалы департамента ситуационно-кризисного центра и новостную ленту мобильного приложения «Зарубежный помощник».