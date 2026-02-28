«Победа» изменила маршрут из Москвы в Дубай

Авиакомпания «Победа» скорректировала рейсы из Москвы в Дубай и обратно в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Из-за изменения маршрута увеличится время в пути, что может привести к переносу времени вылетов, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейса через доступные каналы связи: на сайте аэропорта вылета, по электронной почте и SMS, указанным при бронировании, а также через официальный телеграм-бот авиакомпании. Кроме того, через онлайн-сервисы можно оперативно оформить вынужденный возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам, а также воспользоваться возможностями обмена.

Как писал ранее «ТурДом», Boeing 737 авиакомпании «Победа», отправившийся из Внуково в Дубай рейсом DP 991 в 7 утра, развернулся над Каспийским морем и возвращается в Москву. По данным сервиса Flightradar24, в 11:30 он летел над Тамбовской областью. Рейс Utair UT 715, покинувший Внуково в 09:00, через час после вылета кружил в районе подмосковного Серпухова. По всей видимости, борт вернется в аэропорт.

Об изменениях в расписании и корректировках рейсов также сообщали «Аэрофлот» и Red Wings. В Минтрансе отметили, что все российские авиакомпании проработали обходные маршруты. При необходимости рейсы будут объединять и выполнять на широкофюзеляжных самолетах.