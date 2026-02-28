В РСТ дали совет российским туристам, оказавшимся на Ближнем Востоке

Российским туристам, которые оказались на Ближнем Востоке и столкнулись с отменой рейсов, следует не паниковать и внимательно мониторить ситуацию, которая меняется каждый час, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что прогремели взрывы в двух городах Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае и Абу-Даби. Также появились сообщения о взрывах на американских военных базах в Бахрейне и Катаре.

Горин сообщил, что до сих пор в РСТ не получали никаких рекомендаций об угрозе безопасности в странах Персидского залива. Вместе с тем он отметил, что в Иране и Израиле по рекомендациям МИД и Минэкономразвития России долгое время действуют рекомендации не оформлять и не отправлять в Иран и Израиль организованных туристов. Однако в странах Ближнего Востока находится свыше 50 тысяч российских туристов, не считая граждан, которые там проживают, добавил он.

«Организованные туристы по линии туроператоров на период ожидания открытия воздушного сообщения будут размещены в гостиницах. Самостоятельным пассажирам, неорганизованным туристам нужно обращаться в авиакомпании для уточнения статуса рейсов и возможности расселения в гостиницу и получения питания уже от авиакомпаний. Но с учетом того, что это большое скопление людей и мы сталкивались с закрытием воздушного сообщения в ряде стран и ранее, поэтому в этой ситуации, конечно, нужно не паниковать», — сказал Горин.

Он посоветовал быть на связи либо с туркомпанией, либо с авиакомпанией и ожидать альтернативных вариантов. При закрытии воздушного сообщения при наличии только авиабилета вне турпакета можно рассматривать вариант аннулирования билета, указал Горин.

«Без штрафа авиакомпании возвращают по месту приобретения стоимость перелета в случае отмены рейса или задержки рейса. Но самое разумное — это все-таки рассматривать варианты перебронирования и воспользоваться перелетом после открытия воздушного сообщения, если такие возможности есть. Ситуация каждый час меняется. Нужно просто ее отслеживать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.