Что делать, если вас обсчитали в ресторанах Стамбула

Иностранных туристов, посетивших рестораны в Стамбуле и других местах страны, могут обсчитать и включить в счет скрытые сборы в нарушение закона, рассказал в интервью РИА Новости руководитель турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.

В конце января 2026 года Министерство торговли Турции объявило, что ресторанам и кафе запрещено взимать с клиентов чаевые, сервисный сбор или что-то в этом роде.

Приводятся слова обеспокоенности Кочала тем, что "раньше в ресторанах взимали сервисный сбор в размере 10-12%, иногда обозначая это в меню, а теперь после отмены сбора, подняли цены на тот же процент".

Он утверждает, что обманутым туристам стоит немедленно направлять жалобы в его организацию и министерство торговли, подкрепив их чеками.