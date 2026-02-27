С каким сроком действия загранпаспорта туриста пустят в ОАЭ

В тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0» обсуждают сроки действия загранпаспортов, достаточные для въезда в ОАЭ. Обычно все ориентируются на общую формулировку о том, что документ должен действовать на момент въезда минимум полгода. Такая информация, например, указана на сайте Посольства РФ в Дубае.

© РИА Новости

Но как именно считать эти полгода, чтобы не ошибиться, когда сроки поджимают: «Туристка летит 5 марта, а загранпаспорт заканчивается 6 сентября».

Некоторые турагенты полагают, что подсчет дата в дату будет верным не всегда. «Надо не 6 месяцев и не 180 суток брать, ведь не в каждом месяце 30 дней. Идеальный вариант – 26 недель. Получается 182».

Впрочем, порой у некоторых туроператоров есть иные требования:

«Интурист хочет минимум 190 дней».

На сайте туроператора действительно указан этот срок.

Для сравнения журналист TourDom.ru воспользовался сервисами проверки годности паспортов у разных компаний для одного и того же тура – с вылетом 5 марта на 7 дней. Онлайн-формы Coral Travel и PAC Group выдали минимальный срок действия до 5 сентября, у Pegas Touristik – до 3 сентября.

Учитывая данную информацию, турагенты рекомендуют все-таки всегда оставлять запас. Хотя есть случаи, когда самостоятельных туристов сажали на рейс с паспортами, которые истекали через 5 месяцев. Но это исключение из правил.