Сколько стоит поехать в КНР на Китайский Новый Год

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что во время празднования Китайского Нового Года в КНР очень тяжело найти гидов, а те, кто работает, делают это по повышенной ставке.

© ТАСС

Туристы стараются купить туры в Китай либо до Китайского Нового Года, либо после, так как в сам праздник стоимость путевки дороже на 20-40%. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По результатам исследования, 6% россиян в 2026 году поехали в Азию специально ради празднования Китайского Нового года. Еще 2% опрошенных ранее уже бывали в подобных поездках в прошлые годы, следует из данных сервиса Купибилет (есть в распоряжении НСН). Арутюнов раскрыл, почему это событие остается нишевым для россиян, несмотря на интерес к китайской культуре.

«Популярность туров в Китай растет независимо от событий и времени года. В прошлом году до 2,5 миллионов россиян побывали в Китае. Во время Китайского Нового Года там действительно очень красиво: фонарики, много мероприятий с драконами, но зачастую поездки становятся дороже, потому что гиды, как правило, тоже отдыхают, а те, что работают, берут больше денег. Отели там заполнены из-за наплыва самих китайцев. Поэтому спрос увеличивается, но ограничителем этого спроса является подорожание тура в этот период – цены увеличиваются где-то на 20-40%. При этом вероятность каких-то неожиданностей тоже возрастает, так как персонал работает на пределе своих возможностей», — отметил он.

При этом Китай привлекателен для туристов не только благодаря красивым праздникам, но и теплому приему жителей, а также из-за удобных перелетов, уточнил Арутюнов. Также Арутюнов раскрыл, что путешествие на материковый Китай обойдется туристам дешевле.

«Китай — безвизовая страна, это тоже придает большой импульс. Прямые рейсы у нас не только из Москвы и Петербурга, но и с Дальнего Востока. Материковый Китай не дороже Хайнаня, потому это практически единственный такой большой пляжный курорт. Хайнань — это дорогой отдых. А если мы берем, например, обычный стандартный тур по Китаю, это, как правило, Пекин, Шанхай, возможно, Гонконг, то там можно найти относительно недорогое проживание. Так что культурная программа с гидами и отелями может стоить дешевле, чем недельный отдых на Хайнане», — рассказал он.

Помимо прочего, собеседник НСН дал совет, как лучше составить программу и что посмотреть при первом визите в Китай.

«Я очень рекомендую въехать в одну точку и вылететь из другой. Например, вы влетаете в Пекин, а вылетаете из Шанхая. В Пекин однозначно надо, чтобы увидеть Великую китайскую стену. Там древние резиденции правителей Китая, много интересной «экскурсионки». Достаточно будет 2-3 дней. Потом зависит уже от интересов. Кто хочет посмотреть на панд, тот едет в Ченду, кто хочет посмотреть на красивую природу — едет в Чжанцзяцзе. Кто хочет больше такого западного Китая, может поехать в Гонконг с Макао», — подытожил он.

