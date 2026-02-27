Туристов отвезут в Таиланд на 8 Марта за 40 тыс. рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие варианты перелетов на курорты Таиланда. Их предлагает авиакомпания AZUR air.

© globallookpress

5 марта можно отправиться на Пхукет из Владивостока, обратно – через 11 дней, 16-го. Цена – 41,8 тыс. руб., включая багаж – вполне привлекательная с учетом того, что праздник 8 Марта туристы встретят на отдыхе (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:30 27 февраля. – Ред.).

Кстати, прямой маршрут из дальневосточного города лишь немногим уступает по продолжительности рейсам в Таиаланд из европейской части России – 8 часов на пути туда и почти 7 – на обратном. Это также подтверждает: цена выгодная для дальнего перелета.

Дешевле 50 тыс. – в 48,4 тыс. руб., включая перевозку чемодана – обойдутся и авиабилеты на Пхукет из Красноярска. Отправление туда – 3 марта, возвращение – через 12 дней, 15-го, так что весенний праздник туристы также встретят на отдыхе.

