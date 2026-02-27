Россиянам предложили дешево слетать в Европу

В системах онлайн-бронирования замечены бюджетные варианты перелетов в Европу. Их могут рассмотреть те туристы, у которых уже есть на руках шенгенская виза – лететь нужно в марте или начале апреля. Наибольшее количество вариантов из южных аэропортов.

© РИА Новости

В итальянскую Венецию всего за 8,4 тыс. в марте можно улететь из Сочи с пересадкой в Ереване. Такая цена доступна на перелет из России Red Wings, а далее Wizz Air в конце марта. Стыковка короткая – 2,5 часа. С вылетом из РФ «Аэрофлотом» не на много дороже – 10,5 тыс.

В начале апреля с Черноморского побережья можно улететь в Париж. за 9,8 тыс. Такое предложение делают 8 апреля FlyOne Armenia и Wizz Air. Маршрут построен также через Ереван. Пересадка в Звартноц составит 12 часов.

Бюджетные билеты с перелетом через Стамбул тоже можно найти. Например, 23 марта предлагают отправиться в Вену за 10,1 тыс. Для этого придется самостоятельно состыковать в новом аэропорту турецкого мегаполиса рейсы «Уральских авиалиний» и AJet. 11 марта доступны перелеты за 10,6 тыс в Берлин на борту AJet.

А у туристов из Краснодара, Минвод и Москвы в первый месяц весны есть возможность слетать в Рим через Ереван. Из Пашковского – за 9 тыс. 17 марта, из Ставрополья – 4 апреля за 10,8 тыс. А из столицы – 9 марта за 11,8 тыс.