Запретный остров с первобытными племенами откроют для массового туризма

Национальный экологический трибунал Индии одобрил масштабный инфраструктурный проект «Большой Никобар», который отроет для массового туризма одноименный остров с первобытными племенами. До сих пор эта территория была почти недоступна для обычных путешественников.

© globallookpress

Проект предусматривает строительство крупного контейнерного порта, международной воздушной гавани и военной базы. Власти рассчитывают превратить эту территорию в важный транспортный и стратегический узел в Индийском океане. Кроме того, правительство надеется, что в перспективе регион сможет принимать до миллиона туристов в год, пишет The Observer.

За реализацию отвечает государственная структура Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDC) совместно с частным сектором – к пользованию порта и инфраструктуры уже проявили интерес около 11 компаний.

Однако инициатива вызывает серьезные споры. Большой Никобар – это не просто удаленный остров, а уникальная экосистема с тропическими лесами и статусом биосферного резервата. Здесь проживает коренной народ шомпенов, который почти не контактирует с цивилизованным миром. Правозащитная организация Survival International предупреждает, что масштабное строительство может привести к исчезновению этого малочисленного народа и разрушению их традиционного уклада жизни. По мнению критиков проекта, в подобных ситуациях права изолированных или уязвимых коренных общин нередко оказываются под угрозой.

До сих пор Большой Никобар оставался практически закрытой территорией. Туризм здесь был минимальным: требовались специальные разрешения, инфраструктура почти отсутствовала, а значительная часть острова находилась под охраной. Туда попадали в основном исследователи, военные и госслужащие. Если проект будет реализован в полном объеме, остров может полностью изменить свой статус – из удаленной заповедной зоны превратится в крупный инфраструктурный и туристический центр. Когда начнется реализация проекта, пока не известно. Общий объем строительства рассчитан на 30 лет.