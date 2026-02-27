Россиянка «зайцем» прилетела из Нью-Йорка в Милан

Россиянка смогла пробраться на борт самолета, следовавшего из Нью-Йорка в Италию. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Женщина села на рейс в США, при этом у нее не было ни билета, ни документов. Также она смогла каким-то образом пройти службу безопасности и сотрудников, проверяющих билеты.

Россиянка спряталась в туалете, где ее обнаружила стюардесса. После этого пассажирка отправилась бродить по салону.

«К тому моменту, когда экипаж понял, что на борту находится лишний человек, самолет уже находился над Атлантическим океаном, поэтому они решили продолжить полет к месту назначения», – сообщается в публикации.

Экипаж сообщил о произошедшем в аэропорт Милана, где должен был приземлиться самолет. «Зайца» задержали. Позже она вернулась в Нью-Йорк с электронным браслетом, но попыталась снять его и уехать в Канаду.

Выяснилось, что она ранее уже проходила на борт самолета без билета. В 2024 году таким образом она прошла досмотр в аэропорту Коннектикута. У россиянки есть вид на жительство в США.