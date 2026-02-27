В Таиланде женщина оказалась на ИВЛ после салата с яйцами морского мечехвоста

В провинции Сурин в Таиланде женщина была госпитализирована с тяжелой аллергической реакцией после употребления салата из яиц морского мечехвоста, пишет местное издание Komchadluek.

По словам мужа пострадавшей, 51-летнего Ким Хана, супруги купили на рынке. После первых нескольких кусочков у женщины появились зуд губ, слабость и быстро нарастающие симптомы ухудшения состояния.

Мужчина сообщил, что состояние супруги резко ухудшилось: начались рвота и потеря сознания. В отделении неотложной помощи у пациентки отсутствовал пульс, врачи были вынуждены подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней лечения состояние женщины улучшилось, аппарат ИВЛ был снят, однако она остается под наблюдением в больнице.

Медики взяли образцы продукта для лабораторных исследований, чтобы установить, были ли яйца токсичными. Муж пострадавшей допускает возможность обращения с жалобой к продавцу после получения результатов экспертизы и медицинских заключений.