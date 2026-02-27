Обладатели аннулированных авиабилетов на Пхукет получили шанс на компенсацию

История трехлетней давности с аннуляцией «Аэрофлотом» проданных билетов из Екатеринбурга на Пхукет получила новое продолжение.

Напомним, в октябре 2023-го нацпер реализовал более 3 тыс. мест на рейсе по заманчиво низким ценам – от 8 тыс. руб., а затем отменил бронирования, сославшись на техническую ошибку. Клиентам предложили возврат денег и 30%-ную скидку на более поздние перелеты в Таиланд, но многих такой вариант не устроил.

С тех пор состоялось несколько судов по этому конфликту. В августе прошлого года апелляционная инстанция обязала «Аэрофлот» компенсировать моральный вред и выплатить штраф 67 пассажирам, подавшим на авиакомпанию коллективный иск. Однако, как выяснил РБК, 9 февраля коллегия кассационного суда сочла правомерными еще и требования истцов перечислить им разницу между стоимостью аннулированных билетов и ценой перелета на момент прекращения авиакомпанией договора перевозки. Дело направлено на новое рассмотрение. По словам адвоката пассажиров, сумма коллективного иска выросла с 8 млн руб. до 20 млн из-за «удорожания авиабилетов и начисления неустойки за 2 года просрочки».

По мнению основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, делать выводы о том, что требования пассажиров полностью удовлетворят, преждевременно.

«Бесспорна лишь обязанность авиакомпании предоставить оплаченную перевозку. А вот необходимость компенсировать “виртуальную” разницу между ценой купленных билетов и предложениями на сайте перевозчика прямо из норм закона не следует. Сомнительно, что это можно отнести к фактически понесенным пассажирами убыткам», – поясняет эксперт.

Нельзя исключать, что апелляция оставит свое решение в силе, несмотря на выводы кассации, такое случается в судебной практике. Тогда дело могут передать в Верховный суд, но тот вправе не взять жалобу на рассмотрение. В этом случае вступит в силу последний по времени судебный вердикт.

Тот факт, что подан коллективный иск, а не индивидуальные, как правило, не меняет правовую позицию судов, добавляет Георгий Мохов. Но если 67 истцов все же добьются удовлетворения всех своих требований, то по их пути могут пойти и остальные 3 тыс. покупателей аннулированных билетов «Аэрофлота» в Таиланд.