Туристов предупредили: мазут добрался до островов Рача рядом с Пхукетом

Нефтепродукты с контейнеровоза Sealloyd Arc, затонувшего к югу от Пхукета, достиг островов Рача. Об этом сообщили в Департаменте морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR).

Вечером 26 февраля ведомство назвало инцидент «кризисом», отметив, что он вызывает серьезное беспокойство. Загрязнены охраняемые природные территории, включая популярные у туристов и дайверов бухты Рача-Яй.

По данным DMCR, в ряде локаций обнаружены сгустки мазута, в других местах на поверхности воды появилась нефтяная пленка. Наибольший ущерб зафиксирован в бухтах Паток и Сиам.

«Разливы нефтепродуктов – это скрытая угроза, которая наносит ущерб морской экосистеме гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Это не просто грязные пляжи, это реальная экологическая катастрофа», – подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба DMCR призвала местный бизнес подключиться к ликвидации загрязнения на пляжах и уменьшению последствий токсического воздействия. Особенно под угрозой находятся коралловые рифы Рачи, которые являются ключевой туристической достопримечательностью.

«Только совместные действия по как можно более оперативному устранению нефтяного пятна позволят сохранить туристическую привлекательность островов и жизнь прибрежной акватории», – говорится в сообщении.

В случае обнаружения новых следов загрязнения местных жителей и туристов просят немедленно уведомлять официальные органы.

Напомним, контейнеровоз Sealloyd Arc затонул 7 февраля в Андаманском море примерно в 5 км к юго-западу от мыса Промтеп. Судно, следовавшее под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш, перевозило около 100–120 тонн мазута и дизельного топлива.

Власти Таиланда при координации Королевского военно-морского флота развернули спасательные и экологические операции. Одновременно ВМС, морская полиция и береговые службы круглосуточно мониторят акваторию, ограничивая распространение мазута с помощью боновых заграждений и специальных средств.