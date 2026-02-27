Полчища саранчи на Канарских островах испортили туристам отдых
На Канарские острова обрушилось нашествие саранчи. Тучи насекомых атаковали испанские курорты, туристы боятся выходить из отелей.
Полчища насекомых принесли ветра из Сахары. Лансароте, Тенерифе и Гран-Канария в осаде. Люди в панике закрываются в номерах. Власти уверяют: саранча — угроза для полей, но человека она не трогает. Хуже всего переживет нашествие урожай, особенно виноградники. Травить насекомых химией нельзя, в Евросоюзе это запрещено. Пока специалисты выясняют, надолго ли рой задержится в испанских краях. Если это истощенные взрослые особи, они довольно быстро погибнут. Туристов из России здесь почти нет, так что основные свидетели апокалипсиса — европейцы. Для них сейчас главная проблема не саранча, а испорченный отпуск.
