Полчища саранчи на Канарских островах испортили туристам отдых

На Канарские острова обрушилось нашествие саранчи. Тучи насекомых атаковали испанские курорты, туристы боятся выходить из отелей.

Полчища насекомых принесли ветра из Сахары. Лансароте, Тенерифе и Гран-Канария в осаде. Люди в панике закрываются в номерах. Власти уверяют: саранча — угроза для полей, но человека она не трогает. Хуже всего переживет нашествие урожай, особенно виноградники. Травить насекомых химией нельзя, в Евросоюзе это запрещено. Пока специалисты выясняют, надолго ли рой задержится в испанских краях. Если это истощенные взрослые особи, они довольно быстро погибнут. Туристов из России здесь почти нет, так что основные свидетели апокалипсиса — европейцы. Для них сейчас главная проблема не саранча, а испорченный отпуск.

Ранее ученые впервые подсчитали, сколько видов пчел существует на планете. Оказалось, что их может быть гораздо больше, чем предполагалось. Исследование эволюционных биологов из Университета Вуллонгонга (Австралия) гласит — на Земле обитает 3700 — 5200 видов пчел, которые еще неизвестны науке. Общее количество видов пчел оценили в 24 705 — 26 164. В ходе исследования авторы опирались на глобальные наборы данных, таксономию, контрольные списки отдельных стран и литературные источники, а также статистические оценки видового разнообразия. Им удалось охватить 186 стран. Результаты показали, что в Европе относительно немного неизученных видов пчел. Особенно это касается Швеции и Швейцарии. Но в Турции может обитать 843 вида насекомых-опылителей, которых еще предстоит открыть и назвать.

До этого немецкие ученые описали необычный вид муравьев, который включает только королев. Вид является эндемичным для Японии, то есть встречается только в этой стране. Колонии муравьев обычно состоят из репродуктивных самок, также известных как королевы, и не репродуктивных самок-работниц, а также самцов, которые умирают вскоре после спаривания. Известны отклонения от этого правила. Но вид Temnothorax kinomurai оказался более чем необычным — он содержал только самок-королев.