Около 300 авиарейсов отменены в Италии из-за забастовки

В Италии 26 февраля началась забастовка работников воздушного транспорта, что вызывает серьезные проблемы у пассажиров самолетов. Забастовка охватывает персонал авиакомпаний Ita Airways и Easyjet, а также сотрудников аэропортов, пишет TGcom24.

Профсоюзы объявили, что в аэропортах Рима Фьюмичино, Милана Линате и Неаполя с 10:00 до 16:00 проходят демонстрации и остановки работы персонала, так как переговоры по обновлению коллективных трудовых контрактов не дали результатов.

По предварительным данным, по всей стране уже отменено около 300 рейсов, при этом примерно 87% работников авиакомпаний приняли участие в акции протеста.

Профсоюзы требуют обновления национальных коллективных договоров, которые давно устарели, и более справочных условий труда для пилотов, бортпроводников и других сотрудников.

После акции в воздушном транспорте забастовки продолжатся и в других секторах: сотрудники железнодорожных компаний также объявили о своих акциях протеста в последующие дни.

Как писал ранее «ТурДом, накануне объявили о забастовке работники общественного транспорта в Германии. В Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге перестанут ходить автобусы, трамваи и поезда метро в ключевых туристических центрах.