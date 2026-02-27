Неадекватный турист протаранил двери отеля в Европе

Британский турист под действием наркотиков протаранил на машине двери четырехзвездочного отеля в Европе и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Golebiewski на польском горнолыжном курорте Карпач. На записи видно, как 36-летний мужчина на автомобиле Mazda проломил двери, а затем задним ходом въехал в вестибюль. После этого турист скрылся с места происшествия.

В погоню за ним бросились полицейские — подозреваемого нашли на ближайшей автостоянке, однако он попытался скрыться, врезавшись в машину правоохранителей. Вскоре британца все же задержали, в его автомобиле нашли наркотические вещества. Туриста оштрафовали на 10,5 тысячи фунтов стерлингов (миллион рублей).