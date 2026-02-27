Названы лучшие сроки для бронирования билетов за рубеж

«Авиасейлс» представил рекомендации по срокам покупки авиабилетов на весенний сезон. По данным компании, наиболее выгодные тарифы на международные рейсы чаще всего доступны при бронировании примерно за полтора месяца до даты вылета, однако оптимальные сроки зависят от конкретного направления.

Так, перелеты в Казахстан и Кыргызстан обойдутся дешевле при покупке билетов за 1–8 недель до отправления. Для поездок в Турцию и ОАЭ оптимальным считается период от 10 до 50 дней до вылета. Путешествия из Москвы в Узбекистан и Армению выгоднее планировать за 1,5–3 месяца, в Китай – в диапазоне от 2 недель до 3 месяцев, а в Таиланд – не менее чем за месяц.

Для вылетающих из Санкт-Петербурга условия несколько отличаются. Билеты в Китай становятся доступнее при бронировании минимум за 2 недели, в Таиланд – за 1–2 месяца. По направлениям в Узбекистан и Армению эксперты советуют оформлять покупку как можно раньше.

Аналитики отмечают, что зарубежные маршруты формируют около половины всех ранних бронирований на весну. Наибольшим спросом пользуются Турция (13%), Узбекистан (12%), Китай (11%), Армения (6%) и Таиланд (5%). В среднем продолжительность зарубежных поездок составляет около 10 дней.

На внутренних линиях лидером по числу бронирований остается Москва – на нее приходится 18% заказов по стране. Далее следуют Санкт-Петербург (12%), Сочи (10%), Минеральные Воды (6%) и Калининград (6%). Средняя длительность поездок по России – около недели.

При этом билеты из Москвы в Санкт-Петербург, по оценке сервиса, выгоднее приобретать либо за неделю до вылета, либо за 1–3 месяца. В Калининград – за 2–4 месяца, а в Сочи и Минеральные Воды – заблаговременно. Из Санкт-Петербурга перелеты в Москву и Калининград дешевле при бронировании за 1,5–3 месяца, тогда как поездки в Сочи и Минеральные Воды также лучше планировать заранее. В целом по России оптимальным сроком покупки билетов этой весной эксперты называют период за 2–3 месяца до отправления.