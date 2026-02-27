В Турции раскрыли схему обмана туристов из России

Фирмы-однодневки обманывают россиян, публикуя в соцсетях предложения с заниженными ценами. Об этом рассказал Мехмет Уста Бильгинер.

Он пояснил, что аферисты привлекают внимание путешественников стоимостью туров. Однако такие предложения не сопровождаются подтвержденной информацией о лицензии, страховании и реальном наличии забронированных услуг, отметил Мехмет Уста Бильгинер. В результате, когда туристы прибывают на место, то нередко сталкиваются с недобросовестностью таких фирм, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

Ранее россияне заплатили турагенту 700 тысяч рублей и остались без авиабилетов и отеля на Мальдивах. Супруги после рекомендации знакомых приобрели тур у Алины Пилипенко, которая проживает в Таиланде и неоднократно попадала под уголовные дела из-за обмана туристов.