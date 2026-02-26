Дубай теряет монополию на российских туристов

Долгое время фраза «полечу в Дубай» звучала как приговор любым альтернативам — статусный отдых, красивая картинка и обязательный пункт в ленте инстаграма. Но туристическая мода — дама капризная. Эксперты констатируют: массовость убила эксклюзивность, и теперь искушенный российский турист ищет не шаблон, а сценарий. Переток из шумной столицы Эмиратов в более тихие эмираты и дальше — в Азию и Африку — стал главным трендом сезона.

© Unsplash

Перенасыщенность, высокие цены и вечные пробки — так туроператоры описывают нынешний Дубай, который все чаще разочаровывает туристов, привыкших к размеренному отдыху. В пик сезона на пляжах и в торговых центрах не протолкнуться, стройки не умолкают, а шум и пыль стали постоянными спутниками отдыха. На этом фоне российские путешественники открывают для себя альтернативные эмираты — Рас-эль-Хайму, Фуджейру и Абу-Даби, где цены на проживание ниже, а спокойствия больше.

Особой популярностью пользуется Рас-эль-Хайма с ее белоснежными пляжами, горами Хаджар и активно развивающейся системой «все включено», что особенно привлекает семьи с детьми.

Отели мировых сетей, такие как Rixos Bab Al Bahr и DoubleTree by Hilton на острове Марджан, уже переманили часть аудитории, которая раньше безоговорочно выбирала Дубай. В феврале 2026 года спрос на ОАЭ вырос на 10% год к году, при этом туроператоры фиксируют почти равное распределение между Дубаем и другими эмиратами — около 50% на 50%.

Показательно, что поездки в ОАЭ стали настолько привычными для россиян, что Росстат с января 2026 года включил их в расчет инфляции как регулярную статью расходов среднего класса. За прошлый год Эмираты приняли 2,5 млн российских туристов, показав рост на 23% и упрочив позицию второго по популярности направления после Турции. Однако массовость сыграла злую шутку: эффект «вау» от небоскребов и роскоши сменился усталостью от суеты и желанием более осмысленного отдыха.

