Туристы из Калининграда впервые за четыре года полетят в Турцию напрямую

Через месяц, точнее, с 25 марта, должны возобновиться прямые рейсы из Калининграда в Анталью, прерванные еще в 2022 году. Обслуживать их будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines в интересах туроператора Pegas Touristik. В первый месяц полеты будут осуществляться дважды в неделю, а начиная с мая – в ежедневном режиме.

Запустить рейсы планировалось еще в 2024 году, однако Southwind столкнулась с ограничениями на выполнение рейсов в страны Евросоюза и использование воздушного пространства ЕС. Поводом стало решение финского авиационного регулятора Traficom, который отказал перевозчику в допуске к полетам в Финляндию: мол, Southwind не продемонстрировала, что находится под реальным контролем турецких резидентов, что является обязательным условием для допуска к рынку ЕС.

«Все случилось из-за того, что европейцы нашли подвох в цепочке бенефициаров, наткнулись на российский след», – предположил один из собеседников TourDom.ru.

Для маршрутов из Калининграда ситуация имела принципиальное значение. С учетом географии региона выполнение рейсов в Турцию предполагает использование воздушного пространства стран ЕС. В результате заявленные ранее программы прямых перелетов из российского эксклава в Анталью реализованы не были.

И вот, похоже, лед тронулся.

«Деталей не могу сказать, но получается, что санкции сняли», – прокомментировал руководитель калининградского турагентства «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

«Продажи туров идут, очень бы не хотелось, чтобы повторилась история 2024 года, когда программа сорвалась в последний момент», – подтвердила руководитель компании «Турне-Транс Тревел» Наталья Глусцова.

По ее словам, бронируют новое направление довольно активно – на Анталью да и на Турцию в целом в Калининграде был отложенный спрос. А вот у Алтынбека Кожахметова другая оценка:

«Пока реакция несколько настороженная – народ боится. Однажды обжегшись на молоке, дует на воду».

Редакция направила запрос в Pegas Touristik с предложением прокомментировать ситуацию.

Напомним, что после введения западных санкций в 2022 году туристы из Калининградской области из своего региона напрямую могут улететь только в 2 зарубежные страны – в Беларусь и Египет.