Малайзия активизирует продвижение туризма в Индии

Представитель Малайзийского туристического управления в Нью‑Дели заявил во вторник, что Индия является важным рынком для страны, в том числе благодаря политике освобождения от визы для туристов из стран Южной Азии. Об этом сообщает Bernama, партнер TV BRICS.

© globallookpress

По оценкам ведомства, число индийских посетителей в Малайзии увеличилось на 14,6 процента в 2025 году и достигло 1,5 млн человек. При этом ожидается, что количество туристов из Индии превысит 2 млн человек в 2026 году. Отмечается, что все больше путешественников из Индии исследуют направления за пределами малайзийской столицы Куала‑Лумпура.

Малайзию с крупнейшими городами Индии связывают примерно 240 авиарейсов в неделю, сообщили в агентстве при министерстве туризма, искусств и культуры страны. Там подчеркнули намерение ведомства повысить приток туристов на 33 процента.

Туристическое управление Малайзии в феврале организовало серию презентаций и встреч с партнерами в трех крупных городах на юге Индии – Вишакхапатнаме, Коимбатуре и Бангалоре. Эти шаги призваны укрепить деловые связи с местными туроператорами и повысить узнаваемость малайзийских курортов среди индийских путешественников. Малайзия также активно продвигает себя в качестве места для проведения свадеб и деловых мероприятий среди индийской аудитории.

Безвизовый режим для граждан Индии действует в стране с 1 декабря 2023 года.