Red Wings ставит рейсы на грузинский курорт из Новосибирска

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на прямые рейсы по маршруту Новосибирск – Батуми. Полеты начнутся 25 мая и будут выполняться в летнем расписании 2 раза в неделю на самолетах Ту-204 и Ту-214.

© tourdom.ru

Вылеты из Новосибирска запланированы по понедельникам и четвергам, обратные – по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 5 часов. Новый рейс позволит добираться до курорта на черноморском побережье Грузии без пересадок.

После появления нового маршрута прямые рейсы Red Wings в Грузию будут выполняться уже из 9 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Сочи, Уфы и Новосибирска. На данный момент перевозчик остается единственной авиакомпанией с беспосадочными перелетами в Батуми из аэропорта Толмачево.

Перелет Новосибирск – Батуми с вылетом на неделю в июне обойдется примерно в 27 тыс. руб. по базовому тарифу и в 35 тыс. руб. с включенным багажом на момент публикации. Схожий бюджет потребуется и для поездки в Сочи: около 28 тыс. руб. без вещей и 35 тыс. руб. с ними, рейсы выполняет «Победа». Билеты в Анталью заметно дороже – порядка 57 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно у S7. Таким образом, по стоимости Батуми и Сочи находятся практически на одном уровне, тогда как перелет в Турцию обходится почти вдвое дороже. Во всех случаях перелеты прямые.