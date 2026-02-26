Кувейт изменил правила декларирования наличных для туристов

Туристы перед поездкой в Кувейт теперь должны задекларировать наличные деньги через новый электронный сервис. Если сумма превышает 3 тыс. кувейтских динаров (примерно 9,7 тыс. долларов США), то надо еще до въезда в страну скачать в интернет-магазине официальное правительственное приложение Sahel и заполнить там декларацию.

Сумма в 3 тыс. динаров осталась прежней, нововведение касается только формы уведомления – вместо бумажного документа теперь нужен электронный.

Sahel позволяет путешественникам заполнить сведения о наличных заранее, до прибытия или во время прохождения таможенного контроля. По замыслу властей это уменьшит бумажную волокиту и ускорит оформление. Система автоматически сгенерирует электронное уведомление, которое таможенные органы проверят на границе.

Интеграция сервиса декларирования валюты в Sahel является частью более широкой программы цифровой трансформации государственных услуг в Кувейте, направленной на повышение эффективности и прозрачности процедур на границе и соответствие международным стандартам финансового контроля.

Попытка уклониться от контроля грозит неприятностями. Незадекларированные наличные временно конфискуют, а нарушителя оштрафуют. Если у властей возникнет подозрение, что турист намеренно скрыл денежные средства, то его ждет более тщательная проверка и даже уголовное преследование.