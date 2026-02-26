Италия вводит электронные визы и автоматическую биометрию

Италия во втором квартале 2026 года начнет поэтапный переход на электронные визы и расширит биометрический контроль на границе. Новая система затронет как туристов, так и тех, кто приезжает в страну на работу или учебу. На практике изменения станут заметны в момент подачи документов и при прохождении паспортного контроля.

© РИА Новости

Все типы виз, и краткосрочные шенгенские и долгосрочные национальные, объединят на одной онлайн-платформе. Заявители смогут заполнять анкеты, загружать документы и оплачивать сборы. Сдача биометрии пока сохранится в консульствах, но административная часть процесса станет быстрее и предсказуемее.

Итальянские власти также изучают возможность дистанционной проверки личности с использованием распознавания лиц для часто путешествующих, но пока это только пилотный проект. На первой стадии внедрения электронной системы традиционные бумажные процедуры будут проводить параллельно с цифровыми.

Одновременно Италия расширяет сеть автоматических пунктов пограничного контроля, которые уже работают в аэропортах Рима и Милана. Такие системы появятся и в других аэропортах и паромных портах. Путешественники с биометрическими паспортами смогут проходить контроль через электронные гейты с распознавания лица и отпечатков пальцев. После первичной регистрации пересечение границы должно занимать меньше времени, а штампы в паспортах постепенно заменят цифровые записи.

Новая модель станет частью общей цифровизации поездок в ЕС – подготовки к запуску системы въезда-выезда и будущего разрешения ETIAS. В первые месяцы возможны задержки из-за высокой нагрузки в сезон, поэтому туристам рекомендуют следить за обновлениями консульств и подавать документы с запасом.

Ранее TourDom.ru писал, что, несмотря на рекомендации Еврокомиссии ограничить выдачу многократных виз россиянам, Италия продолжает оформлять мультишенгены.