Полиция Таиланда запретила тайно снимать туристов

Полиция Таиланда запретила местным предпринимателям снимать туристов без их разрешения. Разбирательство началось после жалоб путешественников, заметивших на одной из автодорог фотографа, который делал кадры с проезжающими автомобилями, пишет Khaosod English.

Мужчина с профессиональным оборудованием ежедневно с 08:30 до 16:30 снимал проезжающие машины на повороте к Rural Highway возле деревни Ban Tha Maprang, а также на Thanarat Road примерно в километре от контрольно-пропускного пункта у святилища Chao Pho Khao Yai. Рядом с ним была установлена вывеска «123 Photo» – название страницы в одной из соцсетей.

Сотрудники полиции выехали на место и задержали фотографа. Он объяснил, что работает на местную компанию, которая размещает снимки в интернете в закрытом доступе. Посетители могли связаться с менеджером через личные сообщения и купить эти фотографии по цене 200–250 батов за штуку. Тем, кто не хотел, чтобы снимки хранились в аккаунте, обещали их удалить. Обратившиеся в полицию туристы заявили, что расценивают это как нарушение неприкосновенности частной жизни. Правоохранительные органы не стали наказывать нарушителей, но предупредили, что их деятельность нарушает закон.

Подобные практики встречаются в туристических местах по всему миру. В популярных локациях фотографы делают снимки отдыхающих без предварительного согласия, а затем предлагают купить готовые фотографии. В некоторых случаях это выглядит как безобидная коммерческая услуга, однако иногда схема приобретает спорный или даже мошеннический характер: туристов сначала снимают без четкого объяснения условий, а затем требуют оплату постфактум. Похожие жалобы появлялись, например, в районе башен Petronas Towers в Куала-Лумпуре, где путешественники сообщали о навязчивых фотографах, требующих деньги за уже сделанные снимки. Аналогичные схемы описывались и в европейских туристических центрах, где прохожие предлагают «помочь» сделать фото, а затем требуют плату за услугу.