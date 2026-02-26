Отмена рейса из Еревана в Нижний Новгород застала туриста врасплох

Пассажир узнал об отмене рейса авиакомпании Red Wings из Еревана в Нижний Новгород всего за 4 дня до вылета. Пришлось покупать новый билет по более высокой цене и возвращаться домой через Москву самолетами «Аэрофлота». Об этом рассказал редакции подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

Поездку в Ереван Андрей спланировал еще полтора месяца назад. В одном направлении он собирался лететь авиакомпанией «Ширак Авиа», в обратном – Red Wings. Оба перевозчика выполняют прямые рейсы между аэропортами Стригино и Звартноц.

«Рейс WZ 1348 устраивал меня по времени: он прилетает в воскресенье вечером», – пояснил турист.

Однако 25 февраля пришло уведомление от сервиса бронирования:

«Авиакомпания отменила рейс, на который вы приобрели билет».

Пассажиру предложили вернуть деньги в течение 30 дней.

«В итоге полечу «Аэрофлотом» с пересадкой в Шереметьево. – рассказал Андрей. – Причем окажусь в Нижнем Новгороде только в 9 утра, и для меня это проблема – в понедельник уже не выйти на работу».

Новый билет к тому же оказался дороже предыдущего примерно на 7 тыс. руб.

Как пояснили редакции TourDom.ru в авиакомпании Red Wings, программу полетов по маршруту Нижний Новгород – Ереван скорректировали из-за сезонных колебаний спроса.

«Отменены рейсы 1 и 8 марта, пассажиров предупредили заблаговременно. Red Wings полностью возмещает клиентам стоимость билетов».

По данным сайта, перевозчик продолжает летать из Нижнего Новгорода в столицу Армении по воскресеньям. Ближайший рейс WZ 1347 запланирован на 15 марта в 10:45 по местному времени. Обратный вылет заявлен в 16:00. По четвергам прямые рейсы из Стригино в Ереван выполняет армянская «Ширак Авиа».

Улететь в Ереван из Нижнего можно и через Москву, на рейсах «Аэрофлота». Однако перелет в этом случае обойдется дороже. Например, билеты с 15 по 22 марта Red Wings предлагает за 31 тыс руб., «Аэрофлот» – от 36 тыс. При этом пассажиры прямых рейсов проведут в полете 3 часа, стыковочных – от 7 до 11.