Как сэкономить на летнем отдыхе: советы от туроператоров

Россияне активно приобретают летние туры по акциям раннего бронирования, скидки на которые достигают 30-40%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Популярными направлениями остаются Турция, Мальдивы и Сейшелы.

© РИА "ФедералПресс"

«Раннее бронирование в среднем позволяет сэкономить до 30-40%, по мере приближения к сезону экономия останавливается где-то на 10-15%», – отметил эксперт.

По словам Мурадяна, лидером по раннему бронированию среди заграничных направлений остается Турция. Также популярны Мальдивы и Сейшелы, где нет сезонности.

Он добавил, что на лето уже бронируют Юго-Восточную Азию, а вот Египет не пользуется популярностью для раннего бронирования, его обычно бронируют максимум за месяц. Однако, летом Египет может составить конкуренцию Турции благодаря более бюджетным предложениям.

Мурадян подчеркнул, что цены на туры не растут. По Египту они даже снижаются, и, если рубль останется стабильным, то гостиницы еще подешевеют. По Турции массового подорожания нет, добавил специалист, но популярные отели поднимут цены на 5-10% из-за высокого спроса. В целом ожидается небольшое снижение цен из-за подешевевшей перевозки, уточнил Мурадян в разговоре с НСН.

Добавим, что россияне уже начали бронировать туры в Таиланд на майские праздники. Как отмечают в АТОР, в этот период, считающийся началом низкого сезона, цены на размещение заметно снижаются.