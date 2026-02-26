Блогерша назвала главные ошибки переселившихся в другую страну людей

Уехавшая в США российская блогерша Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, назвала главные ошибки эмигрантов. На эту тему она высказалась на своем YouTube-канале.

К ошибкам при переезде она причислила ожидание, что адаптация на новом месте пройдет сама по себе.

«Эмигранты из нового поколения многие ждут, и как будто жизнь стоит на паузе (...), как будто замирает. Просто поймите: маленькие шажочки каждый день навстречу, даже если это дискомфортно, нужно делать», — заявила Андерсон.

Блогерша также посоветовала людям, переехавшим в другую страну, не сравнивать себя с местными жителями и в первое время не требовать от себя больших успехов. Она также сочла ошибкой решение эмигрантов долго работать на том месте, куда они сразу устроились.

«Жить из ожидания "я здесь временно". Я знаю огромное количество ребят, которые переехали и говорят: "Чтобы нам было полегче морально, мы для себя поставим, что мы здесь временно"», — назвала Андерсон еще одну ошибку эмигрантов.

По ее словам, в этом случае релоканты не могут нормально адаптироваться к новому месту.

Кроме того, Nellifornication посоветовала людям, переехавшим в другую страну, не стыдиться своего акцента и не переживать из-за своего возраста.

Ранее Андерсон опровергла популярный стереотип о США. Она заявила, что, вопреки распространенному мнению, американцы не тратят половину дохода на налоги.