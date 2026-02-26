Стало известно, как относятся к путешествиям беременные женщины

Почти каждая третья беременная россиянка предпочитает не отказывать себе в путешествиях за границу. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Так, в рамках опроса 20 процентов российских туристок признались, что летали за рубеж во время вынашивания ребенка, 14 процентов предпочли поездки по России, 3 процента ограничивались путешествиями на поезде или автомобиле. При этом 22 процента респонденток даже не рассматривали туризм в этот период, а 41 процент хотели бы отправиться в тур, но не решились.

Уточняется, что после рождения ребенка 28 процентов опрошенных продолжили ездить в поездки с младенцем на руках. Еще 19 процентов стали путешествовать реже, а 23 процента отказались от зарубежного туризма.

В пресс-службе сервиса напомнили, что большинство авиакомпаний разрешают беременным перелеты до 28 недель, а на более поздних сроках могут потребовать дополнительные справки. Поэтому перед покупкой билетов необходимо заранее уточнить правила конкретной авиалинии и уведомить ее представителей о сроках беременности.

Ранее начавшая рожать в самолете женщина спровоцировала конфликт на борту. Ей оказали помощь, однако вылет из аэропорта задержался на два часа.