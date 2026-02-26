Туроператор заплатит 700 тысяч рублей за падение туристки в турецком отеле

Апелляционная коллегия Ярославского областного суда оставила без изменений решение первой инстанции о взыскании с туроператора ООО «Винд Трэвел» более 700 тыс. руб. в пользу туристки, получившей травму во время отдыха в Турции.

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года в ресторане отеля: женщина поскользнулась на мокром полу и упала. Очевидцы подтвердили факт падения, а медицинская экспертиза квалифицировала травму позвоночника как тяжкий вред здоровью. После падения туристка обратилась за медицинской помощью, включая рентген и осмотры специалистов.

Суд первой инстанции признал, что туроператор не обеспечил безопасность туристки во время ее пребывания в отеле. В пользу пострадавшей были взысканы 450 тыс. руб. компенсации морального вреда, 200 тыс. штрафа и около 100 тыс. убытков, включая расходы на проживание.

В апелляционной жалобе компания утверждала, что является ненадлежащим ответчиком и что отсутствует причинно-следственная связь между условиями проживания и травмой. Судебная коллегия отклонила эти доводы, отметив, что ответственность за выполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта несет туроператор, а не агентство, которое выступало посредником.

Коллегия также подчеркнула, что доказательства в деле подтверждают факт падения: показания свидетелей, пояснения туристки и медицинские документы. Первичный осмотр в день падения не выявил переломов, однако экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. Суд обратил внимание, что место падения не было огорожено и не имело предупреждающих знаков.

Апелляционное определение вынесено 6 февраля 2026 года. Дело № 33-809/2026.