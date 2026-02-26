Gulf Air продает билеты на популярные направления по специальным ценам

Бахрейнский перевозчик Gulf Air запустил акцию, во время которой билеты, в том числе и по популярным туристическим направлениям, можно приобрести по специальным ценам. С наступлением священного для мусульман Рамадана распродажу в авиакомпании не связывают, но выгодные тарифы предлагают тем, кто оформит покупку до конца первого весеннего месяца (Рамадан продолжается до 18 марта). При этом период путешествий куда более продолжительный – до 30 сентября.

Сразу скажем, что шокирующих – в приятном смысле слова – цен нет, хотя они и ниже средних. В начале марта улететь из Москвы на Мальдивы и вернуться можно за 65 тыс. руб., включая багаж. При этом Etihad Airways предлагает на эти же даты перелет за 56 тыс. руб. Однако вариант бахрейнского перевозчика выгоднее по времени – 16 часов туда и 15 часов обратно с пересадкой в Манаме. У Etihad соответственно 18 и 20 часов, стыковка в Абу-Даби. К слову, перелет прямыми рейсами «Аэрофлота» обойдется существенно дороже – без малого 80 тыс. руб. в обе стороны.

Кроме Мальдив специальные тарифы Gulf Air действуют и на других интересных для россиян направлениях. Так, билеты из Москвы в Коломбо будут стоить в марте 76 тыс. руб. туда и обратно, что также дороже, чем у арабских лоукостеров, но удобнее по времени. Улететь в столицу Филиппин Манилу и вернуться получится за 87,6 тыс. руб., в Сингапур за 59,5 тыс. руб.

Кстати, если запланировать путешествие на более поздний срок, экономия будет заметнее. В сентябре есть варианты добраться до Мале за 54 тыс. руб., а до столицы Шри-Ланки – за 49 тыс. руб.

Добавим, что с 2 марта Gulf Air летает не из Домодедово, а из Шереметьево. Рейсы в Манилу ежедневные, они отправляются в 12:40 – 13:00.

