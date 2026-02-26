Туристам откроют еще один погранпереход на границе с Китаем

Пассажирскую часть пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, по которому проходит граница с Китаем, планируется оборудовать и временно открыть в 2027 году. Полностью он заработает годом позже, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«В связи с тем, что китайская сторона пассажирскую часть пропуска открывает в 2026 году, а грузовую часть в 2027 году, и они обращаются за синхронизацией строительства, мы сейчас планируем возможность открыть пассажирскую часть пропуска во временном режиме в 2027 году. Мы поставим временный переход пассажирский и запустим туристов», – сказал Демешин.

По его словам, уже идет подключение пункта пропуска к электросетям.

Дорога по острову к границе с Китаем строится за счет региональных и федеральных средств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на это было выделено 1,2 млрд руб., а в 2026-м – еще 1 млрд.

Большой Уссурийский – крупный остров на слиянии рек Амур и Уссури, который после демаркации российско‑китайской границы 2008 года был разделен между двумя странами, причем западная часть уже развивается Китаем как туристическая зона.

На сегодняшний день сухопутные пограничные переходы между Россией и Китаем протянулись вдоль всей границы на Дальнем Востоке и включают крупнейший железнодорожно‑автомобильный пункт Забайкальск – Маньчжурия, через который идут основные потоки пассажиров и грузов по Транссибирской магистрали. Кроме того, работают автомобильные пункты Суиффэньхэ – Пограничный и Нижнеленинское – Тунцзян, а также менее крупные переходы, такие как Хулин – Марково и Дуннин – Полтавка, которые обслуживают специализированные транспортные потоки и локальные перевозки между двумя странами.