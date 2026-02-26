Соцсети пугают туристов, отдыхающих во Вьетнаме

Очередной пугающий слух распространяют телеграм-каналы. Shot Проверка сообщает о жалобах россиян, отдыхающих во Вьетнаме, на сброс канализационных стоков в море. По информации канала, неприятности подстерегают туристов после купания на пляже Лонг Бич острова Фукуок – у них появляются признаки отравления: тошнота, слабость и даже температура, вынуждающие обращаться к местным врачам.

«Вода у берега настолько грязная, что люди не могут отстирать купальные принадлежности», – пишет источник.

Из-за неполадок в канализационной системе пляжи якобы даже временно закрывают, однако уже спустя несколько часов запрет на купание снимают.

Впрочем, в страховых компаниях от россиян, отдыхающих во Вьетнаме, обращений с подобными симптомами не зафиксировано. «На данный момент их нет», – заявили в «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». В СК «Кредит Европа Лайф» также добавили: «Подобных случаев отмечено не было». При этом страховщики напоминают, что лечение при отравлении входит в стандартную программу страхования.

Руководитель вьетнамского направления одного из туроператоров так прокомментировал ситуацию TourDom.ru:

«Нам не поступало жалоб от туристов на конкретные отели острова Фукуок из-за закрытия пляжей или слива канализации в море».

Чтобы минимизировать риск отравлений и кишечных инфекций на южных курортах эксперты рекомендуют соблюдать гигиену: чаще мыть руки, употреблять только бутилированную воду. Следует отдавать предпочтение пище, прошедшей термическую обработку, а сырые овощи и фрукты тщательно мыть. Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует вовсе отказаться от льда в напитках, особенно в местах, где качество водопроводной воды вызывает сомнения.

